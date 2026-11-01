كشفت وكالة الأنباء الإسبانية أن منصة «ميغو» الصينية، الشريك الرقمي الحصري للدوري الإسباني في الصين حتى عام 2030، أزالت مباراة ريال مدريد أمام راسينغ سانتاندير من جدول بثها، وحذفت المواجهات السابقة للفريق، إلى جانب سحب مقطعي هدفي الفرنسي كيليان مبابي في شباك برشلونة خلال «الكلاسيكو» الأخير.



وتأتي هذه الخطوة على خلفية تداعيات تصريحات مبابي المثيرة للجدل بشأن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، إذ أقدمت المنصة على حجب محتوى يتعلق بالنجم الفرنسي، في تصعيد يعكس حجم الغضب الذي أثارته تصريحاته في الصين.



وكان مبابي قد أشار، خلال مقابلة سابقة، إلى أن أفضل صورة ساخرة (ميم) تناولته هي التي ظهر فيها بهيئة «الديكتاتور الصيني»، في إشارة إلى ماو تسي تونغ، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة، دفعت اللاعب وناديه ورابطة الدوري الإسباني إلى تقديم اعتذارات.



كما استبعدت «ميغو» مواجهة ريال مدريد وراسينغ سانتاندير، المقررة الأحد، من جدول البث، في وقت امتدت فيه إجراءاتها إلى ملخصات مباريات الفريق السابقة.