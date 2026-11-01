أكد مدرب الاتحاد ينس فيسنغ جاهزية فريقه لمواجهة العين، غداً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى قوة المنافس واستعداد فريقه للمواجهة، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الاتحادية.



وقال فيسنغ خلال المؤتمر الصحفي: «المباراة ستكون أمام فريق قوي جداً، ونعمل على التحضير له بشكل جيد. العين فريق قوي ورائع، ونحن أيضاً نمتلك العناصر والإمكانات اللازمة، ونسير في مرحلة تطور، ووصلنا إلى مستوى جيد، لكن المشوار لا يزال طويلاً، ولدينا هدف وطموح نسعى إلى تحقيقه، واللاعبون يعرفون ما أريده منهم».



وعن وضع اللاعبين، أوضح مدرب الاتحاد أن دومبيا يستعد للعودة ومباشرة اللعب، معرباً عن سعادته بوجوده إلى جانب روجر فرنانديز مجدداً، فيما شدد على أن تركيزه ينصب على المواجهات القادمة، رافضاً استعادة أحداث المباراة الماضية أمام شباب الأهلي، بقوله: «نفكر الآن في المباريات القادمة، ولا ننشغل بالمباريات الماضية».



من جانبه، أكد لاعب الاتحاد مختار علي تطلع زملائه إلى تحقيق الانتصار، مشيراً إلى الثقة التي يمنحها المدرب لجميع اللاعبين.



وقال مختار: «نحن متحمسون لمباراة الغد، ونتطلع إلى الفوز وتقديم أداء جميل يسعد الجماهير الاتحادية»، مضيفاً: «المدرب يمنحني الثقة، وكذلك جميع اللاعبين».



وشدد مختار على إدراك اللاعبين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في ظل تطلعات الجماهير، قائلاً: «تطلعات الجماهير كبيرة، وأقل ما يمكن أن نقدمه هو الانتصار. اللاعبون يعرفون مسؤوليتهم، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئاً بالجماهير، حتى نسعدهم بالفوز».