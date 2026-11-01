يستعرض كتاب «حكاية سعودية.. قراءات ووقفات بحثاً عن الوعي» لمؤلفه إياد أمين مدني التحولات الفكرية والثقافية والإنسانية في المجتمع السعودي وما صاحبها من تغيرات في أنماط الحياة والتفكير والعلاقات الاجتماعية، ويستحضر عبر 5 أقسام و14 فصلاً تبدأ من «فجر الوعي» ملامح جيل عاش مراحل تاريخية متباينة، وشهد تحولات عميقة في الفكر والمجتمع والسياسة.

فجر الوعي

يتميز «حكاية سعودية» بأنه لم يكتف باستدعاء الماضي، بل يحاول أن يجعل منه مدخلاً لفهم الحاضر، فالذاكرة هنا ليست حنيناً إلى ما مضى، وإنما وسيلةً لقراءة التجربة واستخلاص دلالاتها، يأخذ الكتاب قراءه عبر 357 صفحة في رحلة تنطلق من المدينة المنورة لتتجاوز حدود السرد الشخصي واستعادة الذكريات، إلى قراءة أوسع لمراحل من تاريخ المجتمع السعودي، وتنبع أهمية الكتاب من تجربة مؤلفه الثرية في مجالات الإعلام والعمل السياسي والدبلوماسي، وهي تجربة أتاحت له الاقتراب من قضايا محلية وعربية ودولية، والنظر إلى التحولات من زوايا متعددة، لذلك لا تبدو موضوعاته منفصلة عن الواقع، بل ترتبط بأسئلة يعيشها المجتمع، وتتصل بعلاقته بماضيه وحاضره وتطلعاته المستقبلية.

تبدأ البنية الفكرية للكتاب بمكونات الوعي وأطره، مروراً بالمنظومة المجتمعية والجنوب العالمي، وصولاً إلى الآفاق الفكرية القريبة والحصيلة النهائية، هذا التنوع منحه مساحةً واسعةً لمناقشة قضايا الإنسان والمجتمع، ويجعل القارئ أمام رحلةً معرفيةً تتطلب التأمل والمراجعة، لا مجرد القراءة العابرة.

الهوية السعودية

ومن القضايا التي تستوقف القارئ في هذا العمل مسألة الهوية السعودية، وعلاقتها بامتدادها العربي والإسلامي، فضلاً عن حضورها في المشهد العالمي.

وهي قضية لا يتعامل معها مدني باعتبارها مفهوماً ثابتاً لا يقبل النقاش، وإنما باعتبارها هويةً تشكلت عبر التاريخ، وتفاعلت مع محيطها، وظلت قادرة على استيعاب التحولات دون التفريط في جذورها.

أصالة وحداثة

ويفتح الكتاب باباً للتأمل في العلاقة بين الأصالة والحداثة، وهي واحدة من أكثر القضايا حضوراً في النقاشات الثقافية العربية. فالتقدم، لا يعني الانفصال عن الماضي، كما أن التمسك بالهوية لا ينبغي أن يتحول إلى حاجز أمام الانفتاح والمعرفة، وبين هذين الاتجاهين تتشكل الحاجة إلى وعي قادر على التمييز، والحوار، والاستفادة من تجارب الآخرين.

العالم العربي والجنوب العالمي

ولا تقف اهتمامات الكتاب عند حدود الشأن المحلي، بل تمتد إلى قضايا العالم العربي والجنوب العالمي، والرؤية الإسلامية للعالم، وإلى موقع المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، بما يعكس انشغال مدني بصورة أوسع من حكاية المكان إلى أسئلة الإنسان والعالم.

المحصلة

«حكاية سعودية» ليس مجرد استعادة لمحطات من الذاكرة، بل محاولةً جادةً لفهم الحاضر واستشراف المستقبل من خلال قراءة الماضي بعين ناقدة ومنفتحةً، ويقدم للقارئ دعوةً للتفكير في معنى الانتماء، ومسؤولية الإنسان في صناعة مجتمعه ومستقبله.

في المحصلة، يقدم مدني حكاية تتجاوز حدود الفرد لتلامس حكاية وطن، وتؤكد أن الأوطان لا تُبنى بالتاريخ وحده، بل بوعي أبنائها، وقدرتهم على قراءة تحولاتهم وصناعة رؤيتهم للمستقبل.