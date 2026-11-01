يواصل لاعب الفيحاء فاشون ساكالا حضوره التهديفي في منافسات دوري روشن السعودي، بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال آخر مباراتين شارك فيهما مع فريقه، ليؤكد استمراره ضمن الأسماء الهجومية المؤثرة في صفوف الفريق.



ووصل الزامبي ساكالا إلى المساهمة التهديفية رقم 60 في تاريخ مشاركاته بدوري روشن للمحترفين، بعدما جمع بين التسجيل وصناعة الأهداف، في رقم يعكس قيمته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق أمام المنافسين.



ويعكس هذا الرقم الاستمرارية التي يتمتع بها المهاجم الزامبي في الملاعب السعودية، إذ لم يقتصر تأثيره على هز الشباك، بل امتد إلى صناعة الفرص ومساعدة زملائه على التسجيل، ليواصل كتابة أرقامه مع الفيحاء في دوري روشن.