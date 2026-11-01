من المنتظر أن يعود المدافع الاتحادي حسن كادش للمشاركة في المباريات مع فريقه في المباريات المحلية والقارية في بداية فبراير القادم، إذ يواصل اللاعب حاليا برنامجه التأهيلي، بعد أن خضع لعملية جراحية في الفخذ اليسرى في مدينة توركو الفنلندية، على يد البروفيسور لاسي ليمباينن مطلع أكتوبر الماضي.



وتعرض كادش للإصابة خلال مباراة المنتخب السعودي أمام عمان في ثاني مباريات «الأخضر» ضمن كأس خليجي 26() الماضية، التي توج بها مع زملائه على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



ومن المتوقع أن يوجد كادش مع بعثة الفريق الاتحادي في معسكر ماربيا الإسبانية في مطلع يناير القادم، خلال توقف المنافسات الكروية بسبب إقامة بطولة كأس أمم آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يناير القادم وتستمر حتى 5 فبراير 2027، وسيشارك اللاعب في التدريبات الجماعية والمباريات الودية تمهيداً لعودته للمشاركة في مباريات العميد المتبقية محلياً وقارياً بالموسم الجاري.