تنظم الرياض في الرابع والعشرين من يناير 2027م أعمال النسخة الأولى من منتدى تنظيم المياه «WREX 2027»، الذي تنظّمه الهيئة السعودية للمياه، بمشاركة 4 منظمات دولية وأكثر من 25 جهة تنظيمية من مختلف دول العالم، إلى جانب مسؤولين وصنّاع قرار وخبراء دوليين؛ لبحث مستقبل تنظيم قطاع المياه وتبادل التجارب والخبرات الدولية في تطوير أُطره وممارساته التنظيمية.

ويفتح المنتدى آفاق النقاش والحوار عبر ست جلسات رئيسةً، تتناول التحولات في الأدوار التنظيمية، ونماذج تنظيم المرافق والخدمات في الأمريكيتين، وتجارب الامتثال التنظيمي ومراقبة الأداء في أوروبا والمحيط الهادئ، والتجارب التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.



كما تبحث الجلسات تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، وتستعرض الممارسات والدروس المستفادة من التجارب الدولية في الحوكمة والاستدامة المالية وجودة الخدمات وحماية المستفيدين.



ويشهد المنتدى مشاركة الجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها (IDRA)، الشريك الإستراتيجي، ومجموعة البنك الدولي، الشريك المعرفي والتنموي، والجمعية اللاتينية لتحلية المياه وإعادة استخدامها (ALADYR)، والجمعية التشيلية لتحلية المياه وإعادة استخدامها (ACADES).



ويسبق المنتدى تنظيم ورش عمل دولية متخصصة في 23 يناير، تستعرض تجارب وممارسات تنظيمية لعدد من الدول، وتناقش التحديات والحلول، بما يعزز تبادل الخبرات ويمهد لإثراء الحوارات خلال جلسات المنتدى.