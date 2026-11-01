تستعد صفحة نادرة من مصحف تاريخي يعود إلى أكثر من سبعة قرون لخوض مزاد مرتقب في العاصمة البريطانية لندن، حيث تتوقع دار (كريستيز) أن يتراوح سعرها بين 50 ألفاً و70 ألف جنيه إسترليني؛ نظراً لقيمتها الفنية والتاريخية الاستثنائية.

ومن المقرر عرض الصفحة ضمن مزاد (فن العالم الإسلامي والهندي) الذي تنظمه الدار في 12 نوفمبر، ويضم أكثر من 230 قطعة من المخطوطات والأعمال الفنية والتحف التاريخية المتنوعة.

وتشير التقديرات إلى أن الصفحة تعود إلى نحو عام 1310م، وأنها كانت جزءاً من مصحف أُنتج في بغداد قبل أكثر من 700 عام، وتمتاز بزخارف مذهبة وألوان متعددة وتفاصيل فنية دقيقة تعكس مستوى الإبداع في فنون الكتاب الإسلامي آنذاك. وتحمل الصفحة آيات من سورة الهمزة، كُتبت بالخط المحقق على ورق فاخر، مع استخدام الذهب والفضة والحبر الأسود في تزيين الحروف والعلامات والزخارف النباتية والهندسية المحيطة بالنص. كما تضم عنوان السورة مكتوباً بخط كوفي أسود داخل إطار زخرفي مذهب متعدد الألوان، فيما تبلغ أبعادها نحو 57.7 سنتيمتراً طولاً و42.6 سنتيمتراً عرضاً.

وتُنسب أعمال التذهيب في هذه المخطوطة إلى الفنان محمد بن أيبك بن عبدالله، الذي يُعد من أبرز فناني التذهيب في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي، واشتهر بمشاركته في تزيين مصاحف كبيرة أُنتجت في بغداد خلال تلك الفترة.

ويشير مختصون إلى أن أعمال هذه المدرسة الفنية تميزت بالألوان الزاهية والتفاصيل الدقيقة والتأثر ببعض العناصر الزخرفية الشرقية، إلى جانب استخدام أنواع عالية الجودة من الورق المصقول، ما منح المخطوطات قيمة فنية استثنائية حافظت عليها عبر القرون.