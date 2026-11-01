قرر الكلب الكرتوني الشهير Scooby-Doo إنهاء مسيرته الطويلة في ملاحقة الأشرار وكشف الأقنعة، معلناً اعتزاله بعد قبوله عرض شراء طوعي مرتبط بصفقة شركة Skydance، في خطوة وصفها بأنها تحمل كثيرًاً من المشاعر المتناقضة.

ووفق القصة الساخرة، أوضح سكوبي دو أنه أمضى سنوات طويلة برفقة أصدقائه في حل الألغاز وملاحقة الشخصيات المتنكرة، إلا أنه شعر بأن الوقت حان لطي هذه الصفحة بعد مسيرة امتدت 57 عاماً بين Hanna-Barbera وWarner Bros.

وأشار إلى أنه يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى قضاء وقت أطول مع ابن أخيه Scrappy-Doo، مؤكدًاً أن المكافأة التي حصل عليها من العرض كافية لضمان مخزون وافر من (وجبات سكوبي الخفيفة) لبقية حياته.

وأضاف، بروح ساخرة، أن البقاء في العمل لم يكن خيارًاً مفضلًاً بالنسبة له، خصوصًاً مع احتمالات إعادة هيكلة أقسام الرسوم المتحركة بعد صفقات الاندماج الكبرى، معتبرًاً أن الرحيل الآن أفضل من انتظار الاستغناء عنه لاحقًاً.

ولم تخلُ الرواية من الطرافة؛ إذ أشار سكوبي دو إلى أن سياسة العودة الإلزامية إلى المكاتب خمسة أيام أسبوعيًاً كانت ستجعل تنقله اليومي من مدينة Coolsville أمرًاً مرهقًاً، وهو ما جعل فكرة التقاعد تبدو أكثر جاذبية بالنسبة إليه.

وهكذا، تضع الشخصية الكرتونية الأشهر في عالم مطاردة (الأشباح المزيّفة) نهاية ساخرة لمسيرة امتدت لعقود، تاركةً خلفها إرثًاً طويلًاً من الألغاز والمغامرات التي صنعت شهرتها حول العالم.