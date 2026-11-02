انفرد لاتسيو بصدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه المثير على ضيفه كالياري 2-1، اليوم، في الجولة العاشرة على الملعب الأولمبي بالعاصمة روما.



ورغم تأخره بهدف الأنجولي مبالا نزولا في الدقيقة 21، نجح لاتسيو في العودة عن طريق غوستاف إيساكسن الذي أدرك التعادل في الدقيقة 36، قبل أن يحسم أندريا بينامونتي النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 83.



وحقق لاتسيو فوزه التاسع هذا الموسم ليصل إلى 28 نقطة، وهو أفضل رصيد في تاريخه بعد مرور 10 جولات، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم بتعادل وحيد، مستفيداً من سقوط إنتر ميلان أمام ميلان 1-3.



في المقابل، تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما تلقى خسارته الخامسة.



وشهدت الجولة أيضاً فوز كومو على فينيزيا 1-0، وفروزينوني على تورينو 2-0، وجنوى على ليتشي 2-1، على أن تختتم المنافسات غداً بمواجهتي ساسولو أمام فيورنتينا، وأتالانتا أمام بارما.