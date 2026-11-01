أوقف الفنان عبدالمجيد عبدالله حفله الغنائي الذي أحياه مساء أمس الأول في دبي فجأةً لقراءة رسالة نصية واردة إلى هاتفه المحمول والرد عليها، وسط ابتسامات متبادلة مع الجمهور وتصفيق حار ملأ أرجاء القاعة.

تصرف عفوي

وتسبب التصرف اللطيف والعفوي لأمير الطرب في إثارة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتصدر اسمه حديث المتابعين ومقاطع الفيديو المتداولة.

وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً وحضوراً كاملاً العدد، بعدما نفدت تذاكره بالكامل في وقت قياسي بمجرد طرحها، ليجدد «أمير الطرب» لقاءه بجمهوره الخليجي والعربي في أمسية امتلأت بالطرب والشجن وتقديم باقة من أشهر أغانيه الكلاسيكية والحديثة.

كسر البروتوكول

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع عبدالمجيد، واصفين تصرفه بالعفوية والبساطة التي طالما عُرف بها، ومؤكدين أن كسر البروتوكول المسرحي بهذه الطريقة يعكس قربه الطبيعي من محبيه وروح الدعابة التي يمتلكها.