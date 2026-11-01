شدد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب السد القطري، على صعوبة مواجهة الأهلي السعودي، المقررة غداً الإثنين على استاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأوضح لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة تتطلب تركيزاً عالياً وأداءً قوياً لتحقيق النتيجة المرجوة، مؤكداً أن الفوز هو الهدف الأساسي لفريقه.



وقال: «نركز على تطوير أداء الفريق، ونسعى دائماً للنظر إلى الجوانب الإيجابية والدخول بتركيز كامل، لأن مباريات البطولة الآسيوية تحتاج جهداً مضاعفاً من الجميع».



وأضاف أن لاعبيه يدركون أهمية مواصلة النتائج الإيجابية ويبذلون أقصى جهدهم رغم ضغط المباريات، لتحقيق تطلعات الجماهير.



وعن المنافس، أكد المدرب الروماني أن الأهلي فريق قوي ويمتلك عناصر خبيرة، وأن خسارته الأخيرة في الدوري السعودي لا تجعل المهمة سهلة.



من جهته، شدد حارس المرمى مشعل برشم على جاهزية السد، واصفاً اللقاء بالصعب، وقال: «نثق بأنفسنا وهدفنا واضح وهو حصد النقاط الثلاث، لأن وضعنا الحالي في الترتيب غير مرضٍ».



وأشار إلى أن اللعب على أرض السد وبحضور جماهيري متوقع سيكون دافعاً إضافياً للفريق لتقديم الأفضل وتحقيق الفوز.