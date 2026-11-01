كشف الصحفي المغربي مصطفى بدري، عضو لجنة التحكيم الدولية المسؤولة عن اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2026، تعرضه لضغوط للتأثير على اختياره، بعدما وضع مواطنه أشرف حكيمي في صدارة ترتيبه.

ضغوط لاختيار مرشح آخر

وقال الصحفي، الذي وضع كيليان مبابي ولامين يامال في المركزين الثاني والثالث في قائمته، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «تواصل معي بعض الأشخاص لمحاولة التأثير علي واقناعي بالتصويت ضد أشرف حكيمي لصالح لاعب آخر، أفضل عدم الكشف عن اسمه. لم أستجب لهذه الطلبات، لكن هذه التجربة تثبت وجود محاولات للتأثير في مثل هذه التصويتات».

وأضاف: «هناك مجموعات نفوذ تسعى إلى التواصل مع الصحفيين والتأثير في قراراتهم. لقد تعرضت شخصياً لهذه المحاولات، لكنني لم أقع في هذا الفخ، إنها صورة من صور التآمر».

تحقيقات بشأن مراهنات

وجاءت تصريحات مصطفى البدري عقب إعلان مجموعة «أموري»، الشركة الأم لمجلة «فرانس فوتبول»، أمس السبت، شكوى بشأن شبهات مراهنات غير قانونية حققت أرباحاً كبيرة، على خلفية احتمال تسريب نتائج التصويت على الكرة الذهبية قبل الإعلان الرسمي عنها.

كين يحصد الجائزة

وتوج مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى، متفوقاً على مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي ونجم برشلونة الشاب لامين يامال، ضمن قائمة ضمت 30 لاعباً، خلال الحفل الذي نظمته مجلة «فرانس فوتبول» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الاثنين الماضي، في العاصمة البريطانية لندن.