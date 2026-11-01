أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم (الأحد)، خضوع نجمه المغربي إسماعيل صيباري لعمليةٍ جراحيةٍ، بعد إصابته خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، أمس، في الدوري الألماني.

بايرن يخسر صيباري وغنابري

وقال النادي البافاري في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعرض صيباري لتمزق في رباط الكاحل الأيمن، وقد خضع الدولي المغربي بالفعل لعمليةٍ جراحيةٍ ناجحةٍ».

كما أعلن بايرن ميونخ إصابة لاعبه سيرج غنابري في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، ليغيب الثنائي عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، سيغيب صيباري عن بايرن ميونخ لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فيما سيبتعد غنابري عن الملاعب لفترةٍ تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

أزمة غيابات تضرب بايرن ميونخ

وبذلك، سيفتقد بايرن ميونخ أربعة من أبرز عناصره الهجومية في المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، (الثلاثاء)، في دوري أبطال أوروبا، إذ يعاني لويس دياز من تمزق عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر، كما يعاني جمال موسيالا من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن، قبل انضمام صيباري وغنابري إلى قائمة المصابين.

ولا تقتصر غيابات بايرن ميونخ على اللاعبين فقط، إذ يغيب المدرب فينسنت كومباني بسبب إصابته بالتهاب السحايا، ويتولى مساعده آرون دانكس المهمة بدلاً منه.