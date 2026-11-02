أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ 951 عملية استهداف ضد مواقع وتحشيدات مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن قتل وإصابة 332 من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب 56 آلية ومعدة ووسيلة نقل عسكرية، ضمن عملية «فجر اليمن».



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي اليوم (الإثنين)، إن العمليات استهدفت تجمعات المليشيا وتحركاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها ووسائل إمدادها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، وشملت الجبهات الشمالية والجوف ومأرب والبيضاء والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.



وأوضح النزيلي أن القوات والمقاومة الشعبية تواصلان التصدي لهجمات المليشيا في تعز واستهداف مواقعها وتحركاتها، وإلحاق خسائر بشرية ومادية بها.



وفي جبهة الجوف، قال النزيلي: تواصل وحدات الهندسة العسكرية تطهير المواقع التي استعادتها القوات خلال الـ48 ساعة الماضية من الألغام والعبوات الناسفة، بهدف تأمينها والحد من مخاطرها على المدنيين.



وأكد النزيلي استمرار العمليات القتالية بجاهزيةٍ عاليةٍ، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.