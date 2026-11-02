تكثفت الاتصالات بين إيران والوسطاء القطريين والباكستانيين، وسط تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باللجوء إلى الحسم العسكري، وتأكيده أن واشنطن لا تشترط تغيير النظام الإيراني لمنع طهران من امتلاك سلاحاً نووياً.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين)، أن بلاده لا تحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاحاً نووياً.



وقال ترمب في تصريحات صحفية: «المشكلة هي تحديد الجهة التي يمكننا التفاوض معها في إيران»، مضيفاً: «لم نوجه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا».



وأشار إلى أن «الإيرانيين يواصلون الحديث عن المفاوضات لكننا قد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكرياً»، مبيناً أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وسنرى ما إذا كان ذلك ممكناً.



ولفت إلى أن إيران تعاني من أزمة كبيرة ولم تعد قادرة على دفع رواتب قواتها العسكرية.



في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المشاورات عبر الوسيطين القطري والباكستاني مكثفة للغاية.



وأوضح عراقجي: «شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز واضحة وقبولها سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق واستئناف الحوار».



وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الإيراني، أفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن مسلحين هاجموا سيارة مهندسين ومقاولين في سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، ولم تُسجَّل خسائر بشرية.



وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحرب لن تصب في مصلحة أي جهة، لكنه قال إن بلاده لن تستسلم.



وأضاف: «نسعى إلى حل المشكلات عبر الحوار والمرشد (مجتبى خامنئي) منح الحكومة بعض الصلاحيات في هذا الشأن».



وكانت بحرية الجيش الإيراني قالت إن النيران اندلعت في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.