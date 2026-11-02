تتجه الأنظار إلى الرياض حيث يضع الهلال اللمسات الأخيرة لاستقبال شباب أهلي دبي في قمة آسيوية منتظرة غداً (الثلاثاء) ضمن الجولة الرابعة من نخبة آسيا، لكن الضيف الإماراتي اختار الصمت وتجاهل كل اتصالات الأزرق.



إذ علمت «عكاظ» أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصدد معاقبة فريق شباب أهلي دبي الإماراتي في حال إصراره على عدم خوض المواجهة، إذ تنص لائحة المسابقة على أن «الانسحاب بدون عذر قهري يعتبر انسحاباً من البطولة كلها وليس من مباراة واحدة»، مع إلغاء جميع نتائج الفريق المنسحب، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف دولار إذا حدث الانسحاب في مرحلة الدوري، إلى جانب الحرمان من المشاركة في موسم أو أكثر من بطولات الاتحاد القاري.



ويستند الاتحاد الآسيوي في هذا الإجراء إلى سابقة معاقبة نادي شاندونغ تايشان الصيني، الذي تقرر حظر مشاركته في المسابقات القارية لمدة عامين بعد انسحابه من مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في 19 فبراير 2025.



وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت حينها منع شاندونغ من المشاركة حتى موسم 2026-2027، وتغريمه 50 ألف دولار، مع إلزامه بإعادة رسوم المشاركة البالغة 600 ألف دولار ومكافأة الأداء البالغة 200 ألف دولار، إضافة إلى تعويض قدره 40 ألف دولار لنادي أولسان عن الأضرار والخسائر.