واصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كتابة اسمه بأحرف بارزة في تاريخ ريال مدريد، بعدما دخل نادي المئة في عدد المباريات التي حافظ خلالها على نظافة شباكه في منافسات الدوري الإسباني، ليصل إلى حاجز 100 مباراة بشباك نظيفةٍ خلال 242 مواجهة خاضها بقميص الفريق الملكي في الليغا.



ويعكس هذا الإنجاز القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها كورتوا في منظومة ريال مدريد، بعدما نجح في تقديم مستويات مميزة على مدار مشاركاته، وكان أحد أبرز عناصر القوة في الخط الخلفي، بفضل حضوره المؤثر وقدرته على التصدي للفرص الخطيرة والمحافظة على تقدم فريقه في العديد من المواجهات.



وببلوغه هذا الرقم، أصبح الحارس البلجيكي ثالث أكثر حراس ريال مدريد حفاظاً على نظافة الشباك في تاريخ مشاركات النادي بالليغا، خلف أسطورتي الحراسة إيكر كاسياس وفرانسيسكو بويو، ليضع نفسه ضمن قائمة استثنائية من الأسماء التي تركت بصمتها في تاريخ النادي الإسباني.



ولا تتوقف أهمية هذا الرقم عند الوصول إلى 100 مباراة دون استقبال أهداف، بل تمتد إلى تأكيد الاستمرارية التي يتمتع بها كورتوا، وقدرته على الحفاظ على مستوياته التنافسية في واحدة من أقوى المسابقات الأوروبية، ليواصل تعزيز سجله الشخصي وإضافة إنجازاً جديداً إلى مسيرته مع ريال مدريد.