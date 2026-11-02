كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة الملك سعود، استناداً إلى البيانات الرسمية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن بلوغ نسبة السعوديين بين أخصائيي صحة الأسنان المسجلين في المملكة 95.8%، مقابل تفاوت جغرافي في الكثافة المهنية يتجاوز سبعة أضعاف بين المنطقتين الوسطى والشمالية، في مؤشر يعكس ارتفاع مستويات التوطين، ويثير تساؤلات حول عدالة توزيع الكوادر الصحية الوقائية ومدى توافقها مع الحاجات السكانية.

تباين واضح في توزيع الكوادر



وأظهرت الدراسة، المنشورة في 31 أكتوبر 2026 بمجلة «بي إم سي لصحة الفم» الدولية، أن إجمالي أخصائيي صحة الأسنان المسجلين بلغ 1,458 أخصائياً وأخصائية، وفق بيانات الهيئة المستخرجة في 17 يوليو 2025، بمتوسط وطني يبلغ 4.13 أخصائي لكل 100 ألف نسمة.



وسجلت المنطقة الوسطى أعلى كثافة مهنية بواقع 6.03 أخصائي لكل 100 ألف نسمة، مقابل 0.82 أخصائي في المنطقة الشمالية، بفارق يصل إلى 7.35 أضعاف، ما يكشف تبايناً واضحاً في توزيع الكوادر مقارنة بعدد السكان، رغم ارتفاع نسبة السعوديين العاملين في التخصص على المستوى الوطني.



واستحوذت المنطقة الوسطى على 41.1% من إجمالي الأخصائيين، تلتها المنطقة الغربية بنسبة 25.5%، ثم الشرقية بنسبة 20.6%، فيما بلغت حصة المنطقة الجنوبية الغربية 6%، والشمالية 1%، وفق التقسيمات الجغرافية الكبرى المعتمدة في الدراسة.

61.4% من الكوادر دون 35 عاماً



وعلى مستوى الخصائص السكانية والمهنية، أظهرت الدراسة أن 61.4% من الأخصائيين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاماً، ما يعكس غلبة الفئات العمرية الشابة على القوى العاملة في التخصص، فيما بلغت نسبة الذكور 53.6% مقابل 46.4% للإناث.



وأوضحت البيانات أن 61.7% من أخصائيي صحة الأسنان يعملون في القطاع الحكومي، مقابل 38.3% في القطاعات الأخرى، فيما يشكل المصنفون ضمن الفئة المهنية الأساسية للممارسين 83.4% من إجمالي الكوادر المسجلة.

تفاوت جغرافي في الخدمات الوقائية



وأكدت الدراسة أن التفاوت الجغرافي في الكثافة المهنية يستدعي تطوير سياسات توزيع القوى العاملة، خصوصاً أن أخصائيي صحة الأسنان يمثلون أحد المكونات الأساسية في منظومة الوقاية من أمراض الفم والأسنان، من خلال التوعية الصحية والإجراءات الوقائية وتعزيز السلوكيات المرتبطة بصحة الفم.



وأظهر التحليل الإحصائي وجود ارتباطات ذات دلالة بين التصنيف المهني وعدد من المتغيرات، شملت العمر والجنسية وقطاع العمل والمنطقة الجغرافية وسنوات الخبرة، فيما لم يظهر ارتباط ذو دلالة إحصائية بين التصنيف المهني والجنس.



وتكتسب هذه النتائج أهميتها لارتباطها بمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ورفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، إذ تبرز الحاجة إلى قراءة مؤشرات التوطين بالتوازي مع الكثافة المهنية والتوزيع السكاني والحاجات الصحية لكل منطقة.

توصيات بإعادة تخطيط توزيع الكوادر



وخلصت الدراسة إلى أن القوى العاملة في تخصص صحة الأسنان بالمملكة تتميز بارتفاع نسبة التوطين وغلبة الفئات العمرية الشابة، مع استمرار تفاوت جغرافي ملحوظ في توزيع الأخصائيين ومستوياتهم المهنية.



ودعت إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وتطوير مسارات التدريب والتدرج المهني، وتبني سياسات موجهة لتحسين التوزيع الجغرافي، بما يسهم في تحقيق وصول أكثر توازناً إلى خدمات صحة الفم الوقائية بين مناطق المملكة.



وتبرز النتائج أهمية الانتقال من قياس نجاح توطين التخصصات الصحية بأعداد الممارسين ونسب السعوديين وحدها، إلى تقييم مدى ملاءمة توزيع الكوادر للحاجات السكانية، باعتبار الكثافة المهنية أحد المؤشرات الأساسية في تخطيط الخدمات الصحية.



وبينت الدراسة أنها تناولت أخصائيي صحة الأسنان المسجلين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحديداً، دون أن تشمل جميع أطباء الأسنان، كما أن بيانات التسجيل والكثافة المهنية تقدم مؤشرات لتخطيط القوى العاملة، لكنها لا تقيس بصورة مباشرة جودة الخدمات أو حجم الطلب الفعلي عليها