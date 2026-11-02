توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن التوقعات المناخية للسعودية، هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على عدد من المناطق الفترة من نوفمبر 2026م إلى يناير 2027م، تتفاوت غزارتها بين المتوسطة وشديدة الغزارة وفقًا للتغير المتوقع عن المعدلات المناخية، إلى جانب ارتفاع متوسط درجات الحرارة السطحية عن معدلاتها الطبيعية في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت التوقعات أنَّ شهر نوفمبر سيشهد فرصًا لهطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على منطقة الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية ومكة المكرمة، يمكن وصفها وفقًا للتغير المتوقع عن المعدل بأنها غزيرة إلى غزيرة جدًا، وقد تصل إلى شديدة الغزارة، فيما يُتوقع هطول أمطار أعلى من المعدل على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل والباحة وعسير ونجران، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وقد تصل إلى غزيرة جدًا.

وأشارت إلى استمرار فرص هطول الأمطار بأعلى من المعدل الطبيعي خلال ديسمبر على مناطق جازان وعسير والباحة ونجران، وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والحدود الشمالية، مع توقعات بأمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وفقًا لمؤشرات التغيّر عن المعدلات المناخية الطبيعية.

وبيّنت التوقعات أن شهر يناير 2027م يشهد فرصًا لهطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة ونجران والرياض والشرقية والقصيم، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وفقًا للتغيّر المتوقع عن المعدل.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أظهرت التوقعات الاحتمالية فرص ارتفاع متوسط درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي في جميع مناطق المملكة خلال الأشهر الثلاثة، مع توقعات بأن يصل أقصى ارتفاع إلى نحو درجتين مئويتين على أجزاء من مناطق عسير ونجران والرياض، فيما تُعد مؤشرات التغيّر عن المعدل مقياسًا للمقدار المتوقع للزيادة أو النقصان مقارنة بالمعدلات المناخية الطبيعية.