لقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة من طراز (ليرجيت 60) في منطقة سكنية بولاية فلوريدا الأمريكية، في حادث وصفه مسؤولون أمريكيون بالمأساوي.

وسقطت الطائرة، التي كانت تقل تسعة أشخاص، قرب منطقة كريستهافن أثناء رحلتها المتجهة من ولاية تكساس إلى جزر الباهاما، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها.

وأكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الحادث أودى بحياة الركاب كافة، واصفاً الواقعة بأنها «مأساة مروعة»، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب التحطم وملابساته.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار أوستن-بيرجستروم الدولي في ولاية تكساس متجهة إلى مطار نورث إليوثيرا في جزر الباهاما، قبل أن تتحطم في منطقة سكنية بولاية فلوريدا.

في المقابل، أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتحديد العوامل التي أدت إلى سقوط الطائرة.