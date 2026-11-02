أثارت صانعة المحتوى المصرية نسمة يوسف موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن تفاصيل انفصالها عن زوجها عقب 18 عاماً من الزواج، ومغادرتها المنزل الذي اعتبرته لسنوات طويلة تجسيداً لـ«بيت الأحلام» في الولايات المتحدة.

وروت نسمة خلال بث مباشر رحلتها منذ بدايات الزواج، مشيرة إلى أنها انطلقت مع زوجها من شقة صغيرة في منطقة شبرا بالقاهرة، قبل أن ينتقلا إلى الولايات المتحدة بحثاً عن حياة جديدة ومستقبل أفضل للأسرة.

وأوضحت أن سنوات الغربة شهدت العديد من التحديات والتنقل بين أكثر من منزل، إلى أن تمكنت الأسرة قبل أعوام من شراء منزل جديد اعتبرته -آنذاك- ثمرة سنوات من العمل والتضحيات المشتركة.

لكن العلاقة الزوجية انتهت بالانفصال، لتغادر المنزل الذي ارتبط في ذهنها بسنوات طويلة من الأحلام والطموحات. وخلال حديثها قالت: «البيت اللي كنت بقول عليه بيت الأحلام والعوض طلع مش بيتي»، وهي العبارة التي انتشرت بشكل واسع وتصدرت النقاشات على مواقع التواصل.

وأثارت القصة تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، إذ رأى البعض فيها نموذجاً لأهمية الاستقلال المالي وعدم الاعتماد الكامل على الطرف الآخر، فيما اعتبر آخرون أن الرواية المطروحة لا تعكس جميع جوانب القضية، وأن الحكم على أسباب الانفصال يتطلب معرفة تفاصيل أوسع.

ومع اتساع دائرة التفاعل، تحولت الواقعة إلى نقاش مجتمعي تناول قضايا الاستقرار الأسري، والاستقلال الاقتصادي، والتوازن بين الحياة العائلية والطموحات الشخصية، وسط استمرار الجدل حول تفاصيل القصة التي لا تزال تتصدر اهتمام المتابعين.