كشف محمد إسماعيل، أحد أقارب لاعب البنك الأهلي السابق إبراهيم بغدادي، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، تفاصيل جديدة عن واقعة مقتله داخل منزله في مصر، موضحاً ملابسات الخلاف الذي سبق الجريمة، وكيف تحولت زيارة عائلية إلى اعتداء دموي أودى بحياة اللاعب.

وقال إسماعيل إن إبراهيم اعتاد رش المياه أمام منزله يومياً خلال فترة العصر، وفي أحد الأيام وصلت المياه إلى طفلة تدرس بالصف الرابع الابتدائي، ما دفعها إلى إبلاغ والدتها، التي استدعت والد الطفلة وشقيقيها.

زيارة انتهت بجريمة

وأضاف أن إبراهيم استقبل الأسرة لدى وصولها ورحّب بهم، دون أن يتوقع ما سيحدث، إلا أن أحد الشابين أخرج سكيناً وسدد له طعنة في جانبه، ليتحول الموقف إلى اعتداء عنيف داخل المنزل.

وأوضح قريب الضحية أن إبراهيم وأفراد أسرته كانوا عُزّلاً داخل سور المنزل، في حين كان المعتدون يحملون سكاكين أخفوها بجوار أجسادهم، الأمر الذي جعل الأسرة تواجه اعتداءً لم تكن تتوقعه.

من الملاعب إلى نهاية مأساوية

وكان إبراهيم بغدادي لاعباً سابقاً في صفوف نادي البنك الأهلي، وانتقل لاحقاً إلى نادي زد، لكنه لم يستكمل مشواره في الملاعب، قبل أن تنتهي حياته في واقعة أثارت صدمة واسعة في مصر.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على تفاصيل الجريمة واللحظات التي سبقتها، فيما تبقى مسؤولية تحديد ملابساتها والأدوار المنسوبة إلى المتهمين من اختصاص جهات التحقيق.