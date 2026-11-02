من المنتظر أن يغيب لاعبو أندية الأهلي والنصر والقادسية عن انطلاقة معسكر المنتخب السعودي في مدينة الخبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس أمم آسيا 2027 التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يناير القادم وتستمر حتى 5 فبراير 2027، وذلك بسبب تزامن موعد المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي المقرر موعدها 23 ديسمبر القادم في الكويت، مع معسكر «الأخضر» خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، والذي يتخلله خوض منتخبنا الوطني لقاءً أمام نظيره القطري، (الأحد) 27 ديسمبر القادم، قبل أن يختتم مبارياته التجريبية بمواجهة الأردن، (السبت) الثاني من يناير القادم، على أن تُجرى المباراة الأخيرة خلف أبواب مغلقة.



ومن المتوقع أن يلتحق لاعبو أندية الأهلي والنصر والقادسية بمعسكر «الأخضر» عقب فراغهم من المشاركة في نهائي كأس السوبر .



يذكر أن مباريات بطولة كأس السوبر السعودي ستقام على استاد الأحمد الدولي في الكويت، إذ سيواجه فريق القادسية نظيره الأهلي 19 ديسمبر القادم، الساعة 8:00 مساء، فيما سيلتقي فريقا النصر والخلود 20 من الشهر نفسه الساعة 8:00 مساء، وتقام المباراة النهائية 23 من الشهر ذاته.