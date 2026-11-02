تستكمل مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين (الإثنين) 30 نوفمبر الجاري، إذ سيستضيف فريق العروبة نظيره الأخدود الساعة 4:25 عصراً، على استاد جامع الجوف، فيما يحل فريق الاتحاد ضيفاً على الجبلين الساعة 4:25 عصراً، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، ويلتقي فريق الرياض مع الفيحاء، الساعة 8:00 مساءً، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويواجه فريق الهلال نظيره الحزم الساعة 8:00 مساءً، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.



وتختتم المباريات (الثلاثاء) الأول من ديسمبر القادم، بمواجهة التعاون والوحدة الساعة 4:20 عصراً، على ملعب نادي التعاون في بريدة، ويحل فريق الأهلي ضيفاً على العلا الساعة 4:40 عصراً على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ويواجه فريق النصر نظيره الخلود الساعة 8:00 مساءً على ملعب الأول بارك بالرياض، ويلتقي فريق القادسية مع نيوم الساعة 8:00 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.