تصاعدت حدة الخلاف بينرئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، والفنانة المصرية إلهام شاهين، بعد تبادل انتقادات وتصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في مواجهة جديدة أعادت الجدل حول حدود حرية التعبير وأسلوب التعامل مع الاختلاف في الرأي داخل الوسطين الفني والإعلامي المصري.

وبدأت تفاصيل الأزمة خلال مشاركة إلهام شاهين، مساء الأحد، في فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي تحمل اسم الفنانة سهير المرشدي، حيث حضرت بصفتها الرئيسة الشرفية للمهرجان.

وخلال تصريحات إعلامية على هامش المهرجان، انتقدت شاهين ما وصفته بتصوير المواطنين في الشوارع ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة فُهم منها أنها تتعلق بمرتضى منصور، معربة عن رفضها استخدام هذه المنصات بطريقة تمس خصوصية الأفراد أو تثير الجدل حولهم.

كما انتقدت أسلوب بعض الشخصيات في التعامل مع الصحفيين والإعلاميين، مشيرة إلى مواقف تتضمن ردودًا غير لائقة على الأسئلة الصحفية، قائلة: فوجئت بأشخاص يجمعون الصحفيين في الشارع ويردون على أسئلتهم بعبارات غير لائقة مثل «روح اسأل أمك»، ومحذرة في الوقت نفسه مما وصفته بوجود حسابات ولجان إلكترونية ممولة تستهدف الإساءة إلى الفن والفنانين والنيل من صورة مصر الثقافية.

مرتضى منصور يرد بتصريحات وتصعيد جديد

في المقابل، لم يتأخر رد مرتضى منصور، الذي وجه انتقادات حادة إلى الفنانة إلهام شاهين، متحدثًا عن امتلاكه معلومات وتفاصيل تتعلق بها، ومشيرًا إلى مواقف سابقة أثارت جدلًا حولها.

وقال منصور في رده: «بلاش أنا يا إلهام، أنا عارف كل حاجة عنك»، في عبارة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، خصوصًا مع تصاعد حدة التراشق الكلامي بين الطرفين.

ولم يتوقف الأمر عند التصريحات الإعلامية، إذ نشر رئيس الزمالك السابق تدوينة عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أعلن فيها عزمه مواجهة شاهين ومن وصفهم بالأطراف الداعمة لها يوم 5 نوفمبر، أمام أحد فنادق القاهرة.

وتضمنت التدوينة عبارات هجومية وشخصية، إلى جانب إشارة إلى لقاء محتمل في المكان والموعد المذكورين، قائلاً: «انتظريني انتي واللي وراكي يوم 5 نوفمبر الجاري أمام فندق سميراميس إنتركونتيننتال».