أجرى الملحن المصري نادر نور عملية جراحية دقيقة في الحنجرة، ما اضطره إلى الابتعاد عن الكلام لمدة أسبوعين على الأقل بناءً على تعليمات الأطباء.

مشكلة صحية

وكشف نور عن خضوعه للعملية عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، موضحاً أنه تخلّص أخيراً من مشكلة صحية ظل يؤجل التعامل معها لسنوات، وكتب: «عملية دقيقة في الحنجرة مطنّشها بقالي سنين واتعملت أخيراً، بسببها ممنوع من الكلام أسبوعين على الأقل».

الامتناع عن الكلام

من جانبها، كشفت الإعلامية أميرة نور تفاصيل الحالة الصحية لشقيقها، وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «الحمد لله على سلامة شقيقي وحبيبي نادر نور، أجرى عملية دقيقة جداً في الحنجرة، الحمد والشكر لله على لطفه وكرمه، كل الشكر والتقدير للدكتور الكبير أحمد نجم، على اهتمامه وإنسانيته وخبرته الطويلة... ممتنة لحضرتك من القلب».

وأضافت: «نادر ممنوع من الكلام نهائياً لمدة أسبوعين، ربنا يتمّم شفاءك على خير يا نادر وتقوم بألف سلامة».

التعاون مع الهضبة

وتأتي الأزمة الصحية بعد فترة شهدت عودة نادر نور إلى الواجهة الفنية، عقب استئناف تعاونه مع النجم عمرو دياب بعد انقطاع استمر نحو عشرين عاماً، من خلال أغنية «جيتلك» ضمن ألبوم «حبيتك»، في خطوة وصفها الملحن بأنها من أهم المحطات في مشواره الفني.

وكان نادر نور قد عبّر عن سعادته الكبيرة بهذه العودة، من خلال رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية، أكد فيها أن الأغنية تمثل له أكثر من مجرد تعاون فني، بل بداية جديدة في مسيرته الموسيقية.

وقال في رسالته: «النهارده هو اليوم الأهم في مشواري... (جيتلك) مش مجرد أغنية، دي بالنسبة لي شهادة ميلاد جديدة رجّعتني أتنفس من جديد».