شهدت الساحة الإعلامية في مصر سجالاً حاداً بين الفنانة إلهام شاهين ورئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، وذلك على خلفية تصريحات متبادلة تضمنت انتقادات مباشرة ومواقف متباينة، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة خلال مشاركة شاهين أمس (الأحد) في الدورة الحادية عشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي تحمل اسم الفنانة سهير المرشدي، إذ حضرت بصفتها الرئيسة الشرفية للمهرجان.

وخلال تصريحاتها، انتقدت شاهين ما وصفته بقيام بعض الأشخاص بتصوير المواطنين في الشوارع ونشر المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل، في إشارة إلى منصور، معتبرة بأن منصات التواصل تمثل «أكبر مصيبة في حياتنا».

كما أعربت عن استيائها من أسلوب بعض الشخصيات في التعامل مع الصحفيين، قائلة إنها فوجئت بأشخاص يجمعون الصحفيين في الشارع ويردون على أسئلتهم بعبارات غير لائقة مثل «روح اسأل أمك»، محذرة من وجود لجان مأجورةً ممولةً، تسعى إلى الإساءة للفن والنيل من مكانة مصر.

رد هجومي

من جانبه رد منصور على شاهين بانتقادات حادةً، متطرقاً إلى مواقف سابقة أثارت جدلاً بينها وبين محبي الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال في تصريحاته: «بلاش أنا يا إلهام، أنا عارف كل حاجة عنك»، مؤكداً معرفته بتفاصيل وقصصاً عنها سمعها من أشخاص آخرين، مشيراً إلى شخص يدعى رامي.

غير أنه لم يكتف بذلك، بل كتب لاحقاً تدوينة على فيسبوك توعد فيها بملاحقة شاهين، قائلاً: «انتظريني أنتِ واللي وراكي يوم 5 نوفمبر الجاري أمام فندق سميراميس إنتركونتيننتال».