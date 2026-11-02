أدان البرلمان العربي بأشد العبارات استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايدة»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي، مؤكدًا أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة، وسلامة الملاحة البحرية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية.



تضامن كامل



وأكد البرلمان العربي، في بيان له، تضامنه الكامل مع دولة قطر، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة ناقلاتها البحرية وتأمين تجارتها الدولية، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية، والتصدي لمثل هذه الاعتداءات وفقًا لقواعد القانون الدولي.