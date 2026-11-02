وضع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي في مكتبه بالإمارة اليوم، حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر أبحاث الغابات بالمنطقة، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس أحمد بن صالح العيادة، وعدد من المسؤولين في قطاع البيئة.

ويهدف المشروع، الذي تتجاوز تكلفته 46.7 مليون ريال، إلى تطوير الأبحاث والدراسات المتخصصة في أشجار الغابات، بما فيها أشجار المانجروف، والأشجار البرية والجبلية والساحلية، من خلال أبحاث حفظ البذور والإنبات، ودراسة الحالات المرضية والخصائص الوراثية للأشجار، إلى جانب دعم الدراسات المتعلقة بالكربون؛ بما يسهم في تنمية الغطاء النباتي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ (33,246) متراً مربعاً، ويضم مبنى إدارياً وبحثياً، ومبنى مختبرياً متخصصاً، ومركزاً للزوار، إضافةً إلى منطقة للخدمات ومتنزه بيئي؛ بما يوفر بيئةً متكاملةً للبحث العلمي، ويسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع.

ويأتي المشروع في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتطوير منظومة الأبحاث البيئية، وتعزيز حماية الغابات وتنميتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء.