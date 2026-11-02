أعلنت وزارة الخارجية السعودية إتاحة برنامج «Global Entry» للمواطنين السعوديين، ضمن برامج المسافر الموثوق التابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات السفر وتسهيل الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتيح للمستفيدين إنهاء إجراءات الدخول عبر مسارات مخصصة وأجهزة الخدمة الذاتية، بما يقلل الحاجة إلى الانتظار في طوابير التفتيش وإجراءات الوصول، ويسرّع عمليات التحقق من الهوية وجوازات السفر.

تسهيلات عند الوصول والمغادرة

ولا تقتصر مزايا البرنامج على إجراءات الوصول إلى المطارات الأمريكية، بل تشمل أيضاً الاستفادة من مزايا برنامج التفتيش السريع «TSA PreCheck»، الذي يتيح للمسافرين استخدام مسارات مخصصة لتسهيل إجراءات التفتيش الأمني عند المغادرة.

التقديم إلكترونياً

وبحسب وزارة الخارجية، يمكن للمواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من البرنامج التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي، واستكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقات، على أن تمتد العضوية لمدة خمس سنوات.

ويأتي إتاحة البرنامج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع خيارات السفر الميسر للمواطنين السعوديين.