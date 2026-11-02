يواجه فيلم «شمس الزناتي» الذي يلعب بطولته الفنان محمد إمام، أزمة إنتاجية حادة إثر صدور حكم قضائي بسجن منتجه ريمون رمسيس ثلاث سنوات بسبب شيك دون رصيد.

حكم غيابي

وأصدرت محكمة جنح أول وثان الشيخ زايد حكماً غيابياً يقضي بحبس المنتج السينمائي ريمون رمسيس لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه تحمل المصاريف الجنائية، إثر إدانته بإصدار شيك بنكي دون رصيد.

وتعود الجذور القانونية للقضية المقيدة برقم 3815 لعام 2026، إلى نزاعٍ مالي بين المنتج ريمون رمسيس وشخص يُدعى سيف الدين محمد. وبحسب الحيثيات الرسمية الموثقة، حرر رمسيس شيكاً بنكياً يحمل الرقم 56974 بقيمة 661 ألف جنيه مصري، مؤرخاً في 15 يونيو 2025.

وعند توجه المستفيد لصرف القيمة المالية المستحقة، اصطدم برفض البنك السداد لعدم كفاية الرصيد، وهو ما أُثبت بموجب إفادة مصرفية رسمية صدرت في أواخر يوليو 2026.

وبناءً عليه سلك المتضرر المسار القانوني عبر تحرير بلاغ رسمي في قسم شرطة الشيخ زايد ثان، مبيناً حجم الضرر المادي والمعنوي البالغ الذي لحق به.

وعقب إحالة النيابة العامة أوراق القضية إلى المحكمة، استندت الأخيرة في حكمها الرادع إلى المواد المنصوص عليها في قانون التجارة الرقم 17 لسنة 1999، والتي تجرم بشكل قاطع إصدار شيكات دون مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.

استمرار التصوير

وفيما صدر الحكم على المنتج رمسيس، يواصل الفنان محمد إمام، تصوير مشاهده في العمل الذي يحمل طابعاً استرجاعياً للنسخة الأصلية والأيقونية التي قدمها والده، «الزعيم» عادل إمام، في 1991.

وتدور الحبكة الدرامية للنسخة الجديدة في إطار زمني يسبق أحداث الفيلم الأصلي بنحو 15 عاماً، مسلطة الضوء على الظروف والدوافع التي قادت إلى تشكيل نواة فرقة «الزناتي».

يتولى إخراج الفيلم المخرج أحمد خالد موسى، في تعاون يجدد الشراكة الفنية مع محمد إمام بعد نجاحهما السابق في فيلم «لص بغداد» عام 2020.