تخوض أندية الوطن النصر والأهلي والاتحاد والقادسية أربع مواجهات قوية في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، وذلك مساء اليوم (الإثنين)، حيث تسعى لتعزيز حظوظها في التأهل للدور ثمن النهائي، وتجنب أي تعثرات قد تعقد حسابات الصعود القاري القادم في مجموعة الغرب، إذ يحل النصر ضيفاً على باختاكور الساعة 4:45 مساء، كما يلتقي الأهلي مستضيفه السد القطري الساعة 7:00 مساء، فيما يستضيف الاتحاد نظيره العين الإماراتي الساعة 9:15 مساء، وفي ذات التوقيت يواجه القادسية خارج ملعبه فريق الغرافة القطري.

النصر يتحدى باختاكور

في طشقند

يدخل فريق النصر مواجهته أمام باختاكور على ملعب الأخير المركزي وهو بالمركز التاسع برصيد 3 نقاط، ويسعى «العالمي» لمواصلة الاستفاقة الآسيوية بعد فوزه السابق على نيفتشي، ومحو آثار خسارته الافتتاحية القاسية أمام العين، مستغلاً تأجيل لقائه أمام الوصل، فيما يتطلع باختاكور الأوزبكي لتعويض بدايته المتعثرة، حيث يملك نقطتين فقط بعد تعادلين وخسارة أخيرة أمام القوة الجوية. المباراة تمثل محطةً جوهريةً لـ «النصر» للقفز نحو مراكز المقدمة وتفادي الدخول في دوامة الحسابات المعقدة مبكراً.

الأهلي أمام السد..

مهمة الصعود للقمة

يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على السد القطري بملعب جاسم بن حمد، وهو يعيش حالة استقرار قارية مميزة، محتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل. ويسعى «الراقي» لمداواة جراحه المحلية بعد الخسارة القاسية أمام الشباب، مستعيناً بعودة حارسه إدوارد ميندي لتأمين شباكه. على الطرف الآخر، يمر السد القطري بوضعية حرجة جداً، إذ يقبع في المركز الـ14 بنقطة يتيمة حصدها من تعادل أخير مع القادسية وهزيمتين، يحتاج السد لانتفاضة على أرضه، بينما يطمح الأهلي لخطف النقاط الثلاث لضمان البقاء في دائرة المنافسة على بطاقات الصدارة.

في الجوهرة..

الاتحاد يخشى العين

يشهد ملعب الجوهرة بجدة قمةً ناريةً تجمع فريق الاتحاد بضيفه العين الإماراتي، يدخل الاتحاد اللقاء بالمركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع الشمال والفوز على نيفتشي بصعوبة، ويعاني «العميد» من ضربةٍ موجعةٍ متمثلةٍ في إصابة نجم وسطه الكولومبي ريتشارد ريوس وغيابه عن المواجهة، مما يضع حملاً مضاعفاً على ديون لوبي ومختار علي، فيما يخوض فريق العين المباراة، وهو في قمة توهجه متصدراً مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط، وتعد المواجهة ثأريةً ومصيريةً للاتحاد لإيقاف زحف المتصدر، وإثبات قوته القارية ومصالحة جماهيره.

ظروف الغرافة

تغري القادسية

على استاد ثاني بن جاسم، يواجه فريق القادسية نظيره الغرافة القطري محتلاً المركز السابع برصيد 5 نقاط عقب تعادله الأخير أمام السد القطري، ويبحث الفريق القدساوي عن فوزٍ يعزز موقعه الآمن في قائمة المتأهلين، أما الغرافة فيعيش وضعاً صعباً، إذ يوجد في ذيل الترتيب بلا نقاط بعد خسارة مبارياته الثلاث الأولى، ويسعى في لقاء الليلة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أولى نقاطه لإنعاش آماله الضئيلة.

باختاكور- النصر

4:45 عصراً