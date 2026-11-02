ألقت دراسة حديثة الضوء على فعالية مكملات (أوميغا 3) الغذائية، بعدما توصلت إلى أن تناول جرعات مرتفعة منها لفترة طويلة لم يحقق تحسناً ملحوظاً في الذاكرة أو القدرات الإدراكية لدى كبار السن المعرضين لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع مستويات أحماض (أوميغا 3) في الدماغ لا يعني بالضرورة تحسن وظائفه أو تعزيز الأداء المعرفي، إذ لم يرصد الباحثون فروقاً واضحة في مهارات التفكير أو الذاكرة بين المشاركين الذين تناولوا المكملات الغذائية وأولئك الذين حصلوا على علاج وهمي.

وشملت الدراسة 365 مشاركاً تراوحت أعمارهم بين 55 و80 عاماً، جميعهم غير مصابين بالخرف، مع وجود عوامل تزيد احتمالات إصابتهم به مستقبلاً. وخضع المشاركون لتجربة سريرية امتدت لعامين، تلقى خلالها بعضهم جرعات يومية من حمض (DHA) المشتق من أحماض أوميغا 3، بينما حصل آخرون على دواء وهمي.

ورغم نجاح المكملات في رفع مستويات الأحماض الدهنية داخل الدماغ، فإن النتائج لم تُظهر أي تأثير ملموس على الذاكرة أو القدرات الذهنية، كما لم تسجل اختلافات تُذكر في بنية الدماغ بين المجموعتين.

وأشار الباحثون إلى أن أحماض (أوميغا 3) تظل عنصراً مهماً لصحة الدماغ، إلا أن النتائج تدعم فكرة الحصول عليها ضمن نظام غذائي متوازن بدلاً من الاعتماد على المكملات الغذائية وحدها لتحقيق فوائد معرفية محتملة.

وتفتح الدراسة باب التساؤلات مجدداً حول إحدى أكثر المكملات الغذائية انتشاراً في العالم، خاصة مع اعتماد ملايين الأشخاص عليها أملاً في تعزيز صحة الدماغ والحد من التراجع المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.