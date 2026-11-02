احتفلت الفنانة آيدا القصي بزفافها في مدينة الرياض وشاركت جمهورها مجموعة من الصور التي وثقت أجواء الحفل دون الكشف عن هوية العريس، وسط تفاعل واسعاً من متابعيها وزملائها في الوسط الفني.

تهنئة النجوم

ونشرت القصي صور الزفاف عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلةً: «متحمسة جداً لنشر هذه الصور أخيراً إلى ما لا نهاية وما بعدها يا حبيبي». وتفاعل عدد من نجوم الفن مع صور الزفاف، وحرصوا على تهنئتها بهذه المناسبة السعيدة، وكتبت شقيقتها عائشة كاي: «أجمل عروس، كل الفرح والصحة والرزق والحب بإذن الله».

كما هنأتها إلهام علي قائلةً: «أجمل عروس، ألف مبارك يا حبيبتي وزواج العمر»، فيما عبرت لبنى عبدالعزيز عن سعادتها بزفافها وكتبت: «يختي كبرت البنت وصارت عروسة، حبيبتي انتي العمر كله بالحب والخير والبركة والسكينة يا جميلة انتي». ومن جانبها، كتبت سارة طيبة: «ما شاء الله، أجمل عروس وامرأة! مبارك! بارك الله لكما ظاهراً وباطناً».

وحرص إبراهيم الحجاج على تقديم التهنئة، وكتب: «ألف ألف مبارك أختي الغالية إيدا، الله يبني بيتكم بكل خير وبركة وسعادة يا رب ويرزقكم من واسع فضله»، فيما وجهت خيرية أبو لبن التهنئة للعروس قائلةً: «ألف مبارك للعروس الجميلة، نتمنى لكما حياة سعيدة معاً».

ميلا الزهراني كتبت: «عمري انا اجمل عروسه الف الف مبارك..والله يكتبلك السعاده الابديه ايدا» فيما وجهت آلاء السالم لها تهنئة قالت فيها: «الف مبارك يا أحلى عروس، الله يجعل ايامك كلها سعادة». أما طرفة الشريف فقالت: «حبيبتيي مبرررووك ياقلبي». وأميرة الشريف كتبت: «ألف مبارك يا أحلا عروسه».

آخر الأعمال

وعلى الصعيد الفني، كان فيلم المهايطية آخر أعمال آيدا السينمائية وتدور أحداثه في مدينة الرياض حول عائلة «الذهبي» الثرية التي تفقد ثروتها ومكانتها الاجتماعية بشكل مفاجئ، لكنها ترفض الاعتراف بالواقع وتواصل التظاهر بالثراء والاستعراض (الهياط) حفاظاً على صورتها، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف أيمن وتار وبدر العسّاف. وبطولة راشد الشمراني، غادة الملا، آيدا القصي، زياد العمري، أضواء بدر، فايز بن جريس، وفهد البتيري.

كما شاركت في مسلسل يوميات رجل عانس، الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إخراج عبدالرحمن السلمان وتأليف نواف المهنا، وشارك في بطولته إبراهيم الحجاج وسعيد صالح ومحمد القحطاني وفاطمة الشريف وفتون الجارالله ونجلاء العبدالله وهيلدا ياسين وريم صفية وآيدا القصي وحكيم جمعة ونواف الشبيلي وفيصل الزهراني وفيصل الدوخي.