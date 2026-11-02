زار سفير جمهورية الهند لدى المملكة العربية السعودية فيبول، مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، والتقى رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» والمشرف العام على صحيفة «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، والمدير العام عبدالله الحسون، وبحضور نائب رئيس التحرير عبدالله عبيان، ومساعد رئيس التحرير خالد الجارالله، وعدد من قيادات المؤسسة.

.. ويطلع على نسخة من إصدار «عكاظ» التاريخي

ورافق السفير في الزيارة القنصل العام للهند في جدة فهد أحمد خان سوري، وقنصل شؤون التجارة والإعلام محمد شبير كي.

وتناول اللقاء العلاقات السعودية - الهندية، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وشراكة اقتصادية، وبحث سبل التعاون الإعلامي ودور الصحافة في مواكبة تطور العلاقات الثنائية، والتعريف بمجالات التعاون، وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعبين.

واطّلع السفير والوفد المرافق، خلال جولة في أقسام الصحيفة ومركز المعلومات، على الأرشيف الصحفي، وما يحتفظ به من صور ومواد توثّق محطات العلاقات السعودية - الهندية والزيارات المتبادلة بين قيادتَي البلدين. وشاهد الوفد عرضاً مرئياً استعرض تاريخ هذه العلاقات وتطورها، وزار جناحاً خُصّص لصور وموضوعات تاريخية نشرتها «عكاظ»، تعكس مواكبتها للعلاقات الثنائية على امتداد عقود.

وأعرب فيبول عن سعادته بالعمل في المملكة، مؤكداً أن العلاقات السعودية - الهندية تستند إلى تاريخ طويل من الروابط بين البلدين والشعبين، وتشهد تعاوناً متنامياً في المجالات الاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونوّه بأهمية الزيارات المتبادلة بين قيادتَي البلدين خلال الفترة الأخيرة، ودورها في توثيق العلاقات وتعزيز الشراكة الثنائية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة البناء على هذه الروابط، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.