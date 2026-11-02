فاز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، بعضوية ممثلي الحكومات عن قارة آسيا في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، للفترة من 2027 إلى 2029م، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بعضوية المجلس للفترة السابقة من 2024 إلى 2026م.



وجاء فوز عقب عملية تصويت إلكتروني، بمشاركة 28 دولة آسيوية «يحق لها التصويت»، على مقعدين مخصصين لقارة آسيا في المجلس التأسيسي للوكالة، لتفوز بها المملكة والصين عن هذه الدورة.



ويأتي فوز المملكة بهذه العضوية، استمراراً للتمثيل السعودي في المجلس التأسيسي للوكالة، بما يعكس مكانتها وحضورها في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نزاهة الرياضة ومكافحة المنشطات.