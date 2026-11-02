في اعتداءً جديداً يطال المنشآت المدنية والطبية في اليمن، استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية مركز السقياء الصحي بمديرية المضاربة في محافظة لحج بصاروخ باليستي، ما أسفر عن مقتل خمسة بينهم ثلاثة من الكوادر الطبية وإصابة 15 آخرين، في تطور يعيد تسليط الضوء على مخاطر استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها، وانعكاسات ذلك على الخدمات الطبية المقدمة للمدنيين.



ووصف رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني الهجوم بأنه جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن استهداف منشأة صحية تؤدي دوراً إنسانياً في إنقاذ الأرواح يمثل اعتداءً مباشراً على حق المواطنين في الحياة والعلاج والأمان.



وشدد الزنداني خلال اتصال أجراه، (الاثنين)، بمحافظ لحج مراد الحالمي، للاطلاع على تفاصيل الهجوم وحجم الخسائر البشرية والمادية، على أن استهداف المنشآت الطبية يكشف خطورة الاعتداءات التي تطال المرافق المدنية، ويحرم السكان من خدمات صحية أساسية هم في أمسّ الحاجة إليها.



تعز في واجهة الانتهاكات



وربط رئيس الوزراء اليمني الهجوم على مركز السقياء الصحي بسجل الانتهاكات الحوثية في محافظة تعز، حيث تتواصل الاعتداءات على المنشآت الطبية والمدنيين والأحياء السكنية، إلى جانب الحصار والقصف المستمر، مبيناً أن تكرار هذه الاعتداءات في لحج وتعز ومحافظات أخرى يؤكد اتساع نطاق المخاطر التي تواجه المدنيين ومقدراتهم الأساسية.



وحذر الزنداني من أن الصمت عن استهداف المنشآت الصحية أو التعامل معه باعتباره حدثاً عابراً يشجع على تكرار الانتهاكات، ويقوض قواعد حماية المدنيين التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، داعياً إلى موقف وطني ودولي حازم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.



توثيق وملاحقة المسؤولين



وفي تحرك حكومي للتعامل مع تداعيات الهجوم، وجه رئيس الوزراء اليمني السلطات المحلية والجهات الصحية والأمنية في لحج بتكثيف الجهود لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة حاجات أسر الضحايا، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوثيق الجريمة وجمع الأدلة، بما يضمن ملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم.



وفي السياق ذاته، دانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مركز السقياء الصحي، مؤكدة مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم ثلاثة قتلى وسبعة جرحى من الفريق الطبي العامل بالمركز في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية التي تكفل حماية المنشآت الصحية والعاملين فيها والمرضى والمترددين عليها.



وأوضحت الوزارة أن استهداف المرافق الصحية يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً سافراً لمبدأ تحييد المنشآت الطبية عن الصراعات المسلحة واعتداءً مباشراً على حق المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية كما يشكل تهديداً لحياة المرضى والجرحى والممارسين الصحيين الذين يؤدون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وتقديم الخدمات الطبية دون تمييز.



ويضع استهداف مركز السقياء الصحي ملف حماية المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي أمام تحدٍ جديد، في ظل استمرار الحرب وتضرر الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات اليمنية، وما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على حياة المدنيين وقدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية.