شهدت رحلة جوية تابعة لشركة (ويز إير) حالة استنفار أمني غير متوقعة، بعدما غيّرت الطائرة مسارها بشكل مفاجئ أثناء رحلتها من لندن إلى صوفيا، قبل أن تهبط في العاصمة المجرية بودابست وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت الطائرة من طراز (إيرباص A321neo) تحلّق فوق أجواء البوسنة والهرسك عندما اتُخذ قرار تحويل مسارها، لتصل إلى مطار بودابست وتهبط بسلام عند الساعة 12:08 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وفور وصولها، كانت فرق الإطفاء والطوارئ بانتظارها، فيما جرى توجيه الطائرة إلى منطقة مخصصة للفحص الأمني بعيدًا عن الحركة التشغيلية المعتادة داخل المطار.

وتداولت منصات ومجموعات متخصصة بمتابعة حركة الطيران معلومات تشير إلى احتمال ارتباط تغيير المسار بتهديد بوجود قنبلة على متن الرحلة، إلا أن هذه الأنباء لم تحظ بتأكيد رسمي حتى وقت نشر التقارير.

وبالتزامن مع الإجراءات الأمنية، أُغلق أحد مدرجي مطار بودابست مؤقتًا، بينما استُخدم المدرج الآخر لضمان استمرار حركة الملاحة الجوية دون توقف.