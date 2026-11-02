تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الهوية العمرانية للمنطقة من خلال تطبيق معايير موحدة للواجهات التجارية في مدن ومحافظات عسير بما يسهم في تنظيم المظهر العام، والحد من التشوه البصري، وإبراز الطابع العمراني المحلي. وتأتي هذه الجهود ضمن توجهات الأمانة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز جاذبية المدن عبر رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للواجهات التجارية، وتوحيد عناصرها البصرية بما يتناسب مع الهوية العمرانية لمنطقة عسير، ويحقق الانسجام بين المباني والمنشآت التجارية والمحيط الحضري.

وتشمل المعايير تنظيم اللوحات الإعلانية والتجارية من حيث التصميم والمقاسات، وإزالة اللوحات العشوائية والمخالفة، إلى جانب تحسين المظهر الخارجي للمنشآت والتشطيبات، وتوحيد العناصر البصرية وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يعزز جودة البيئة التجارية ويمنح الشوارع والمراكز التجارية طابعاً أكثر تنظيماً وتناسقاً.

وفي هذا السياق، تواصل الأمانة جولاتها الرقابية والتفتيشية للتحقق من الالتزام بالمعايير المعتمدة بالتوازي مع تعزيز التواصل والتنسيق مع ملاك المباني وأصحاب المنشآت التجارية، والتعريف بالاشتراطات ومتطلبات تطبيقها، بما يدعم الامتثال ويسهم في تسريع أعمال المعالجة والتطوير. وتؤكد أمانة منطقة عسير استمرار جهودها في ترسيخ الهوية البصرية وتحسين المظهر الحضري، بالشراكة مع المجتمع والقطاع التجاري، انطلاقاً من أهمية المحافظة على جمالية المدن واستدامة مكتسباتها العمرانية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة الحضرية.