تقدّم محاميان مصريان ببلاغ إلى النائب العام نيابةً عن المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، ضد طليقته دينا مصطفى المرشدي، الشهيرة باسم (دان آدم)، طالبَا فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بادعاءات تزوير في محرر عُرفي والجمع بين زوجين في الفترة نفسها.

ووفق ما ورد في البلاغ، فإن حسام حسن أبرم عقد زواج عرفيًا مع المشكو في حقها بتاريخ 20 أغسطس 2015، بعدما أقرت بخلوها من أي موانع شرعية للزواج. إلا أن البلاغ أشار إلى اكتشاف مستندات تفيد، بحسب مقدميه، بأنها كانت لا تزال مرتبطة بزوج آخر خلال تلك الفترة.

وأضاف مقدما البلاغ أن الوثائق المرفقة تشير إلى أن الطلاق من الزوج السابق جرى في فبراير 2017؛ أي بعد فترة من تاريخ عقد الزواج العرفي المشار إليه، معتبرين أن الأمر يستوجب التحقيق في مدى صحة البيانات الواردة بالعقد.

وأشار البلاغ إلى إرفاق عددٍ من المستندات؛ من بينها صور بطاقات الهوية وعقد الزواج العرفي ومستندات مرتبطة بواقعة الطلاق، مع إبداء الاستعداد لتقديم الأصول أمام جهات التحقيق عند الطلب.

وطالب مقدما البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص المستندات وسماع أقوال الأطراف المعنية، للوقوف على حقيقة الوقائع وما قد تسفر عنه التحقيقات.