أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، اليوم (الإثنين)، استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم أفراد من الكادر الطبي.، جراء هجوم صاروخي باليستي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مركز السقية الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.

وأوضح المتحدث أن المليشيا أطلقت الصاروخ من مناطق خاضعة لسيطرتها، مستهدفة المنشأة الصحية، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين والعاملين في القطاع الطبي، وفق الحصيلة الأولية الصادرة عن وزارة الصحة العامة والسكان.

استهداف متعمد للمنشآت الطبية

ووصفت القوات المسلحة اليمنية الهجوم بأنه «عمل عدائي وإرهابي متعمد»، مؤكدة أنه يأتي ضمن نهج ممنهج تتبعه مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وشددت على أن المنشآت الصحية والكوادر الطبية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن استهدافها المتعمد يشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة.

الجيش يتوعد بإجراءات عسكرية رادعة

وتوعدت القوات المسلحة اليمنية باتخاذ إجراءات عسكرية صارمة ورادعة للتعامل مع مصادر التهديد الحوثية، وتحييد القدرات الباليستية للمليشيا، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكدت عزمها التصدي للتهديدات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، فيما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.