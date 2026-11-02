بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئةً، للسيدة إيليانا يوتوفا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بلغاريا.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئةً، للسيدة إيليانا يوتوفا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في بلغاريا.

وعبَّر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.