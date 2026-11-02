أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الإثنين)، بوزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية السعودية الفرنسية في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود اللازمة بشأنها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.