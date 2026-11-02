تعادل ممثل الوطن فريق الأهلي مع مستضيفه السد القطري بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء (الاثنين) على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين، وبدأ الأهلي بالتهديد الهجومي بتسديدة عن طريق إدوارد سبيرتسيان ولكن كرته اعتلت العارضة، ورد السد بتسديدة من كلاودينيو ولكن الحارس إدوارد ميندي أبعدها لركلة زاوية، وكان أخطر الفرص الأهلاوية عن طريق جالينو الذي سدد كرة قوية ولكن الكرة ارتطمت في القائم.



وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه ولعب جالينو كرة عرضية حولها إيفان توني نحو المرمى ولكنها مرت بجوار القائم، ورد روبرتو فيرمينو مهاجم السد بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ميندي، وفي الوقت بدل الضائع سدد ماتيوس غونسالفيس كرة قوية وتصدى لها مشعل برشم، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.



وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي تعادله الثاني ويصل للنقطة الثامنة من فوزين وتعادلين، فيما وصل السد للنقطة الثانية من تعادلين وخسارتين.