عاد ممثل الوطن فريق النصر بانتصار كبير بعدما تفوّق خارج ملعبه على باختاكور الأوزبكي 6-2 وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ستاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



وسجل عبدالله الحمدان (15) وجواو فيليكس (17 و32) وعبد الإله العمري (53) وعبدالرحمن غريب (62) وانجيلو (79) أهداف النصر، في حين أحرز فلاماريون (36) ودوستونبيك حمداموف (75) هدفي باختاكور.



فرض النصر أفضليته منذ بداية اللقاء وشن عدة هجمات بدأت بتسديدة قوية من عبدالله الحمدان ولكن الكرة ارتطمت بالقائم (د: 6)، ومن ثم تسديدة أخرى تصدى لها الحارس فلاديمير نازاروف (د: 12)، ولكن الثالثة كانت ثابتة وسكنت الشباك بعد أن تلقى الحمدان تمريرة بينية مميزة من زميله جواو فيليكس ليسددها قويةً من داخل منطقة الجزاء استقرت في المرمى (د15)، وأحرز النصر الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط بعد أن استغل جواو فيليكس خطأ الدفاع في إبعاد الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك (د: 17)، وأضاف جواو الهدف الشخصي الثاني له والثالث للنصر بعد أن توغل ساديو ماني في الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية إلى جواو الذي سددها إلى داخل الشباك (د: 32)، وقلص باختاكور النتيجة بتسجيله للهدف الأول عن طريق لاعبه فلاماريون (د: 36)، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثة أهداف لهدف.



وفي الشوط الثاني واصل النصر تألقه وتمكن مدافعه عبد الإله العمري من تسجيل الهدف الرابع مستفيداً من ركلة زاوية نفذها بإتقان جواو فيليكس ليعكسها العمري برأسه إلى داخل الشباك (د: 53)، ومن ثم أضاف عبدالرحمن غريب الهدف الخامس بعد أن تلقى تمريرة من ساديو ماني ليسددها غريب في المرمى كهدف خامس للنصر (د: 62)، وقلص باختاكور النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق دوستنبيك حمداموف (د: 75)، وسرعان ما عاد النصر لهز الشباك الأوزبكية عن طريق انجيلو غابرييل والذي استقبل الكرة من زميله الحمدان ليسددها انجيلو في المرمى كهدف سادس للنصر (د: 79)، لينتهي اللقاء بفوز النصر على باختاكور بستة أهداف مقابل هدفين.



وبهذه النتيجة يحقق النصر انتصاره الثاني ويصل للنقطة السادسة مع تبقي لقاء مؤجل له أمام الوصل الإماراتي، فيما تجمد رصيد باختاكور عند نقطتين فقط من تعادلين وخسارتين.