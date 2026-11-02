تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر للعام 2026م، من انتزاع 2037 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 109 ألغام مضادة للدبابات، و33 لغماً مضاداً للأفراد، و1890 ذخيرة غير منفجرة، وخمس عبوات ناسفة.

ونزع فريق «مسام» في مديرية زنجبار بمحافظة أبين لغماً واحداً مضاداً للدبابات وخمس ذخائر غير منفجرة، وفي محافظة عدن نزع 11 لغماً مضاداً للأفراد و65 لغماً مضاداً للدبابات و287 ذخيرة غير منفجرة.

كما نزع الفريق بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت نزع 11 لغماً مضاداً للأفراد وأربعة ألغام مضادة للدبابات و1076 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة، إضافةً إلى نزع سبعة ألغام مضادة للأفراد و25 لغماً مضاداً للدبابات و51 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة، وفي محافظة لحج نزع ذخيرتين غير منفجرتين وعبوة ناسفة واحدة بمديرية العند، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوهط، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية تبن.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ثلاثة ألغام مضادة للأفراد ولغمين مضادين للدبابات وخمس ذخائر غير منفجرة بمديرية رغوان، و12 لغماً مضاداً للدبابات و421 ذخيرة غير منفجرة وثلاث عبوات ناسفة بمديرية مأرب، وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغماً واحداً مضاداً للأفراد و40 ذخيرة غير منفجرة بمديرية عسيلان.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر أكتوبر حتى الآن إلى 6511 لغماً، فيما ارتفع إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 600000 لغم، زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية عشوائياً في مختلف الأراضي اليمنية لحصد أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.