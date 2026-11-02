تحولت لحظات هادئة داخل منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى مشهد مقلق خلال ثوانٍ معدودة، بعدما اشتعل شاحن متنقل كان موضوعًا بجوار امرأة تجلس على أريكتها في غرفة المعيشة، لتفاجئها ألسنة اللهب دون أي إنذار واضح.

ووثّق مقطع فيديو التقطته كاميرات منزلية في مدينة فاكاڤيل لحظة اندلاع الحريق بشكل مفاجئ، قبل أن يسارع سكان المنزل إلى السيطرة عليه ومنع امتداده إلى بقية الغرف.

ولم تسفر الواقعة عن إصابات، فيما حضرت فرق الإطفاء إلى الموقع للتحقق من ملابسات الحادثة. وأعادت إدارة الإطفاء نشر المقطع للتحذير من مخاطر بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في الهواتف والشواحن المتنقلة وأجهزة إلكترونية أخرى، موضحة أن تلف البطارية أو تعرضها للشحن غير السليم قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها واشتعالها أو انفجارها في بعض الحالات.

ويؤكد مختصون أن ارتفاع حرارة الجهاز بشكل غير طبيعي، أو انتفاخ البطارية، أو صدور روائح وأصوات غير مألوفة، تعد مؤشرات تستوجب التوقف الفوري عن استخدام الجهاز وفصله بأمان، لتجنب تطور الأمر إلى حريق منزلي.

ورغم أن هذه الحوادث تظل محدودة مقارنة بالاستخدام الواسع للأجهزة المحمولة، فإنها تذكّر بأهمية استخدام منتجات موثوقة ومراقبة الأجهزة أثناء الشحن، خصوصًا في الأماكن القريبة من الأثاث والمواد القابلة للاشتعال.