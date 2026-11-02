رفض جناح برشلونة أنتوني غوردون اعتبار باريس سان جيرمان وريال مدريد أفضل من فريقه، رغم خسارته أمامهما في المواجهتين الأخيرتين، مؤكداً قدرة الفريق الكتالوني على التفوق على أي منافس، ومشدداً على ضرورة تحمّل اللاعبين مسؤولية التعثرين والتعلم من أخطائهما قبل خوض مواجهات جديدة أمام كبار القارة.



وجاءت تصريحات غوردون، الإثنين، في أعقاب خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4 في العاصمة الفرنسية يوم 20 أكتوبر الماضي، ثم سقوطه أمام غريمه ريال مدريد 1-2 في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 25 من الشهر ذاته، في أول خسارتين للفريق تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك هذا الموسم.



وقال اللاعب الإنجليزي للصحافيين: «لا أعتقد أنهم أفضل منا. علينا تحمّل مسؤولية الهزيمتين، لأنهما أكبر مباراتين خضناهما حتى الآن هذا الموسم وخسرناهما، لكنني لا أرى أنهم يتفوقون علينا»، مضيفاً: «نحن فريق رائع، ويمكننا الفوز على أي منافس في أي يوم».



وبرر غوردون جانباً من خسارة باريس سان جيرمان بالإرهاق الذي عانى منه لاعبو برشلونة، مشيراً إلى أن الفريق الفرنسي حصل على أفضلية بدنية بعدما أراح مدربه تشكيلته بالكامل في مباراته المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين لم يحظَ برشلونة بالفرصة ذاتها.



وأوضح: «كنا مرهقين جداً خلال المباراة، وأعتقد أن باريس امتلك أفضلية كبيرة بسبب ذلك»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه الظروف لا تعفي فريقه من مسؤولية النتيجة.



وفي حديثه عن الكلاسيكو، ذهب غوردون إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن برشلونة كان الطرف الأفضل واستحق الخروج بالنقاط الثلاث، رغم أن ريال مدريد حسم المواجهة بهدف متأخر للفرنسي كيليان مبابي، مستفيداً من أخطاء دفاعية كلفت أصحاب الأرض خسارة المباراة.



وقال: «مباراة مدريد هي الأكثر أهمية بالنسبة لنا، وكان ينبغي أن نفوز. كنا الفريق الأفضل بفارق كبير، واستحوذنا على الكرة معظم الوقت، وصنعنا الفرص الأخطر، لكننا لم نصل إلى أفضل مستوياتنا، وهذا كلفنا في النهاية بعدما استقبلنا هدفين سيئين جداً».



وأضاف أن مواجهة منافسين يمتلكون لاعبين من الطراز الرفيع تجعل الأخطاء مكلفة، مؤكداً أن برشلونة سيستفيد من التجربتين، وأنه يتطلع إلى مواجهات جديدة أمام هذه الفرق لإثبات قدراته.



وتأتي تصريحات غوردون في وقت يسعى فيه برشلونة إلى استعادة توازنه، بعدما تراجعت نتائجه عقب بداية مثالية حافظ خلالها على سجله خالياً من الهزائم. ويحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الإسباني، فيما يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه.



ويستضيف برشلونة أستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، باحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات، قبل أن يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد، الأحد، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني.