في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، افتتحت شركة «إتقان العقارية» فرعها الجديد في منطقة «موسكو سيتي» بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن خططها للتوسع الدولي وتعزيز حضور الشركات الوطنية في الأسواق العالمية.

وعلى هامش الافتتاح، التقى رئيس مجلس إدارة شركة «إتقان العقارية»، الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، الأستاذ سامي بن محمد السدحان، في مقر السفارة بالعاصمة موسكو، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق التواصل بين رجال الأعمال والشركات المتخصصة في القطاع العقاري بالبلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

وأشاد الرشيد بالجهود التي يبذلها السفير السدحان في خدمة المواطنين السعوديين ورعاية مصالحهم وتلمّس احتياجاتهم، إلى جانب اهتمامه بدعم رجال الأعمال والشركات الوطنية، وتسهيل تواصلهم مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس الصورة المشرّفة للدبلوماسية السعودية، وتجسّد عناية القيادة الرشيدة بالمواطن السعودي ومصالحه أينما كان.

وثمّن الرشيد حفاوة الاستقبال وحسن الاهتمام والتعاون البنّاء الذي لقيه من السفير، مشيداً بالدور الذي تضطلع به سفارة المملكة في تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيق جسور التواصل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.

ونوّه رئيس مجلس إدارة «إتقان العقارية» بمتانة العلاقات السعودية الروسية، وأهمية تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال والمطورين العقاريين في البلدين، مشيراً إلى ما يشهده القطاع العقاري السعودي من تطور متسارع ومشروعات نوعية وفرص واعدة، في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.

وأوضح أن افتتاح فرع الشركة في موسكو يأتي ضمن رؤيتها للتوسع في الأسواق الدولية، وبناء علاقات مهنية وتجارية مع الشركات والجهات المتخصصة، والتعريف بتطورات السوق العقارية السعودية ومقوماتها الاستثمارية، وفق الأطر التنظيمية والأنظمة المعمول بها.

واختتم الرشيد تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس تطلعات الشركة إلى تعزيز حضورها الدولي، وتطوير مجالات التعاون وتبادل الخبرات في القطاع العقاري، بما يواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030