أنجزت بلدية محافظة المذنب التابعة لأمانة منطقة القصيم مشروع ميدان السوق، ليشكِّل إضافة جمالية جديدة للمشهد الحضري بالمحافظة، من خلال تصميم يستلهم عناصره من التراث النجدي ويجسد الهوية العمرانية المحلية وفق الطراز السلماني، بما ينسجم مع مستهدفات تحسين جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.

ويتميز الميدان بتصميم دائري يبلغ قطره 23 متراً، يتوسطه مجسم بارتفاع سبعة أمتار يجسِّد ملامح العمارة النجدية بأسلوب معاصر، ويعكس الموروث المعماري للمنطقة عبر تفاصيل هندسية متقنة تجمع بين البساطة والأصالة.

وتضمَّن المشروع توظيف الزخارف المثلثة والخطوط الهندسية والألوان الترابية المستوحاة من البيئة المحلية، فيما أحاطت بالمجسم طبقة من الحصى الأبيض التي عززت من إبراز عناصر التصميم ومنحته بعداً بصرياً وجمالياً لافتاً.

وأوضح رئيس بلدية محافظة المذنب الدكتور عبدالمحسن العمار أن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية الرامية إلى تطوير المشهد الحضري وتعزيز الهوية العمرانية للمحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تجمع بين المحافظة على الموروث المحلي ومواكبة متطلبات التنمية الحضرية الحديثة.

وأكد أن ميدان السوق يمثل إضافة نوعية للمرافق الجمالية بالمحافظة، ويسهم في تعزيز هوية المكان ورفع جاذبيته للسكان والزوار، بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة.